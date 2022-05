Stéphane WETTERWALD

Ayant effectué une école d'ingénieur où je me suis spécialisé dans la conception mécanique, je suis actuellement consultant dans ce domaine tout en travaillant sur le logiciel Solidworks. Je suis quelqu'un d'ouvert et social, et mon travail m'apporte ce relationnel puisque je rencontre des gens nouveaux chaque semaine.

Ma connaissance acquise suite à mes déplacements dans divers entreprise me permet de promulguer conseil et bonnes méthodes chez mes clients.



Mes compétences :

CAO / 3D

Informatique

Communication

Ingénieur

Consultant

3D

CAO

Solidworks

Avant vente

Linux

PDM

Gestion de projet