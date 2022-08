Mathieu COULOT

Après six années d'activité en tant qu'ingénieur dans le secteur nucléaire, dans trois entreprises différentes (Polinorsud, 6 mois : activité échafaudages-calorifuges / Autorité de sûreté nucléaire, 3 ans : inspections et contrôles réglementaires / Oakridge, 2 ans et demi : société d'ingénierie), j'ai pris la décision de me reconvertir.



Né de ma passion pour les activités sportives, de mon désir d'un travail mêlant plus de contacts humains et d'activités en extérieur, et doté d'un bon relationnel avec les enfants et les adolescents, mon nouveau projet professionnel est de passer le concours de professeur d'EPS.



Pour ce faire, j'ai validé une licence STAPS Education & Motricité en 2021-2022 à la faculté d'Orléans, qui me donne également le droit à la carte professionnelle nécessaire à l'encadrement d'enfants/adolescents.



En attendant (de passer et de réussir le concours CAPEPS), je suis à la recherche d'un emploi dans les secteurs de l'éducation, de l'animation et du sport, ceci pour gagner ma vie et pour étoffer mon expérience professionnelle dans ces domaines.



N'hésitez pas à me contacter. Et merci de votre visite sur mon profil.