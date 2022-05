Stephane WICKAERT

Après avoir travaillé pendant 8 ans aux Etats-Unis dans le domaine du tourisme, je me suis rendu compte que ma vie ne correspondait pas à mes attentes et ne couvrait ni mon potentiel ni mes rêves.



J'ai donc pris 1 année sabbatique pendant laquelle j'ai voyagé autour du monde afin de non seulement connaître les cultures lointaines mais aussi ma propre culture et ce que je voulais faire dans la vie.



Riche en enseignements et en découvertes, ce voyage m'a permis de rencontré la femme de ma vie avec qui je me suis installé en Espagne et d'initier un projet commun de développement personnel. Après plus de 4 ans de formation et de travail commun, notamment auprès de chamanes brésiliens, nous avons décidé de créer une entreprise appelée ALQUIMIA, visant à aider au développement personnel des individus et des entreprises par diverses techniques et activités.



Les techniques que nous utilisons sont les suivantes :

- Atelier de groupe de dynamique du rire ou Risothérapie

http://alineamientoenergetico.com/fr/informacion/dynamique_du_rire

- Consultation d’alignement énergétique

www.alignementenergetique.com

- Sessions de watsu et aquatic being massage de relaxation aquatique et subaquatique.

www.watsufrance.blogspot.com



Mes compétences :

dynamique

DYNAMIQUE DE GROUPE

Energétique

Relaxation