Stéphane WIERZBICKI

Pluridisciplinaire et fort de 20 année d’expérience dans le management des hommes et de projets informatiques, j’ai une très bonne connaissance des problématiques auxquelles fait face une DSI et des moyens à mettre en œuvre pour les solutionner.



Mon parcours professionnel m’a conduit à travailler tant dans le secteur industriel que dans le secteur des services ou j’ai été amené à gérer des projets d’envergure national et à pratiquer un Anglais et un Allemand professionnel avec mes fournisseurs et prestataires.



Travaillant en toute transparence auprès de la direction générale et en complète autonomie, j’ai mené à bien, dans le respect des budgets alloués la gouvernance du système d'information.



Ces réussites ce sont soldées par une efficacité accrue des systèmes informatiques dont j’avais la responsabilité. Force de proposition, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles. Mon pragmatisme, mon enthousiasme et mon goût du contact me permettent une rapide intégration au sein des groupes de travail, et, facilitent l’adhésion de mon équipe aux projets informatiques que je pilote.



Mes compétences :

SQL

Delphi

MySQL

PostgreSQL

Microsoft dynamics CRM

IIS

Apache

Systèmes d'information

Administration système

WAN

Programmation

Manager

Informatique

PRA

Citrix

VMWare

Rigueur

Aruba

Microsoft Exchange

Direction des systèmes d'information

SQLite

Microsoft SQL Server

Système d'information

Ingénierie système

Reporting

Esprit d'équipe

Vulgarisation scientifique

Design Patterns

Diplomatie

Virtualisation

Méthode agile

Services web

Jira

Logiciel CRM

Tivoli Storage Manager

GED Collaborative

AutoCAD

Alfresco ECM

OpenERP

Microsoft Windows

OpenVPN

Microsoft Office

ITIL

Linux

Terminal server

Résistance stress

PCA/PRA

Sécurité informatique

Management opérationnel

Firewall

ERP