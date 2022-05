Stéphane WILMS

Je suis actuellement en poste dans une société de services et intervient sur des environnements clients notamment au niveau des infrastructures de type Microsoft, Citrix et VMWare.

J'ai ainsi participé à de nombreux projets de mise en place ou de migration d'architecture Active Directory 2000 à 2012 R2, mise en place ou migration d'environnement Citrix Metaframe à XenApp 7.x, de mise en place ou migration de socle de virtualisation et baie de stockage sous VMware 3.x à 6.x.

Je suis certifié CCA sur les 3 principaux produits Citrix et CCP-V, je suis également certifié VMware VTSP v5, enfin j'ai obtenu la certification ITIL Foundation v3.



Mes compétences :

Citrix

Microsoft

VMware

Stockage

CCA XenApp

CCA XenDesktop

CCA XenServer

CCAA XenApp

CCEE Virtualisation

CCP-V

Gestion de projet

VMware ESX

Microsoft Windows Server

Terminal server