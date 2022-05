Stéphane WIOLAND

Comprendre a toujours été au coeur de mes préoccupations professionnelles.

D'abord technicien en électronique, j'ai pris plaisir à comprendre le fonctionnement des produits.

Commercial ensuite, j'ai travaillé avec mes clients à comprendre comment nous allions construire ensemble un partenariat efficace.

Enfin dans mon activité de responsable grands comptes et directeur commercial, j'ai accompagné mes interlocuteurs à comprendre comment répondre aux besoins de chacun.



Dans mon activité professionnelle, j'ai toujours considéré la relation humaine comme une richesse. C'est au travers de chaque rencontre que j'ai pu évoluer et me renouveler.



Le mot comprendre m’a amené à la thérapie de la relation, la Gestalt.



Après un travail personnel en psychothérapie de 3 années (Gestalt-Thérapie), je me suis formé aux trois cycles que propose l' IFFP (Institut Français de Formation Psychocorporelle).



Aujourd’hui Gestalt-Praticien, je pratique en cabinet et accompagne les personnes qui souhaitent faire un travail de développement personnel, d'accompagnement pour traverser un moment de vie difficile ou aller à la rencontre de soi.



www.psy-stephane-wioland.com



Mes compétences :

Psychothérapie

Conseil

Coaching