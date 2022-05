Stephane WOLFELSPERGER

Bonjour, je me présente Monsieur WOLFELSPERGER Stéphane, je recherche un emploi comme contrôleur qualité.



J’ai travaillé comme leader au sein de l’entreprise QUALY SERV CONTRÔLE à RUPT-SUR-MOSELLE, je contrôle les pièces avant montage sur ligne. J’ai aussi travaillé comme contrôleur qualité dans l’entreprise CONTROL PARTNER à ORBEY et FRAIZE, j’ai contrôlé des pièces automobiles au visuel ou au gabarit.



J’étais aussi comme technicien contrôle chiffrage à SAFRA SERVICE GRÈLE comme sous-traitant au sein du garage BADER à SAINT-LOUIS. J'ai vérifié la présence des bosses sur les véhicules avec les techniciens, la préparation des estimations avant travaux et le contrôle qualité après-travaux.



J'ai aussi travaillé à TRIGO SOLUTIONS comme contrôleur qualité pendant 6 mois. J'ai faits du tri et du contrôle sur des pièces automobile dans l'usine PSA MULHOUSE.



Mes compétences :

Contrôle qualité