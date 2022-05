Stéphane WULC

Je travaille aujourd'hui chez Sanofi en tant que Directeur de l'Archivage Groupe.



Avant de rejoindre Sanofi, j'ai travaillé plusieurs années dans l'Industrie Pharmaceutique, dans le conseil en organisation et dans l'assurance.



Ces années passées dans l'Industrie, le Service et le Conseil m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans les domaines suivants :



- L'accompagnement de la transformation des Métiers,

- L'alignement et le pilotage des processus avec la stratégie,

- La mise en conformité réglementaire des Systèmes d'Information,

- Le déploiement de Systèmes d'Information et d'Organisations avec la conduite de changement associée,

- L'amélioration de la performance commerciale,

- L'amélioration de l'efficacité opérationnelle,

- La méthodologie Lean Six Sigma,

- La formation à la gestion de projets, à la conduite de changement et au Lean Six Sigma.





Mes compétences :

Systèmes d'Information

APS

Conduite de Projets

Supply Chain

Lean Six Sigma

CRM

RUP

UML