• 15 années d’expérience en sécurité du SI, IAM et SSO

• Co-créateur de la solution Evidian Enterprise SSO (ex WiseGuard SSOWatch) et concepteur de la nouvelle offre IAM

• Management d’entité opérationnelle spécialisée

• Maitrise des volets stratégiques et opérationnels des métiers de l’IT

• Expert des aspects marketing et techniques, logiciel et solutions

• Double formation DEA/Executive MBA (ESSEC)