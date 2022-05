Stéphane WUSTNER

Diverses formations dans différents domaines :

- gestion de projet technologique/management



- électronique analogique et numérique

- réseaux,

- théorie de l'information,

- système de communications (techniques de modulation, de transmission, de traitement du signal)



- programmation : Java, Ocaml, C (notion d'assembleur et de haskell)

- technologies web : (X)HTML, CSS, Javascript, PHP

- utilitaires : (ba)sh, awk, sed, vim, gnu-utils, etc.

- IDE: Eclipse, NetBean

- OS: Mac OS, Unices, Windows

- BDD: postgresql, mySQL



quelques APIs :

Java: android, jackson, SWT, AWT/Swing, Eclipse-GEF, S(t)AX, DOM, JmDNS, Smack

Ocaml: Lwt, yojson, Bitstring

Javascript: JQuery, flotr



Je suis très intéressé par tout ce qui présente un aspect technique et n'est pas immédiatement évident.



Mes compétences :

