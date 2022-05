15 ans d'expérience des systèmes d'information sous différents aspects (AMOA, MOE, industrie, banque, projet, run, international, france), j'accompagne le métier dans le choix et le déploiement de solutions informatiques adaptées à ses besoins.

Pour les contacts, merci de privilégier linkedin : http://fr.linkedin.com/pub/stéphane-yahi/26/19a/ba9



Mon savoir-faire

• Cadrage de projet

• Pilotage de projet

• Gestion de run SI

• Management équipe projet

• Accompagnement méthodologigue

• Anglais courant et projets internationaux



Mes environnements privilégiés :

• Métier : comptabilité générale et analytique, facturation, production et supply-chain, achats, soutien client, crédit à la consommation, assurance IARD, assurance vie, échanges interbancaires et banque de détail, planification de ressources (WFM),

• COTS : ERP, Oracle e-business, SAP Blue Planet (Modèle de données FI/CO/MM/SD), suite WFM SP-Expert de Interflex-Axedo (modules Plan-Control, Forecast)



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

ERP

planification

ETL

coordination