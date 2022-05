Stéphane YAÏCH

De formation essentiellement autodidacte, je pratique la Guitare depuis l’âge de 12 ans et cette passion ne m’a jamais quitté depuis.



J’ai exploré de nombreux styles musicaux à commencer par le Classique et la musique Sud-Américaine pour ensuite me diriger vers le Rock, le Blues et le Jazz que j’ai étudié au Conservatoire de Strasbourg. Parallèlement à ma carrière de musicien (nombreux concerts et tournées en France, Suisse, Allemagne, Corse, Italie au sein de diverses formations), j’enseigne la musique depuis plus de 20 ans.



A travers cet enseignement, je me suis toujours efforcé de faire découvrir à mes élèves ce qui pour moi constitue l’essentiel de la Musique : le plaisir de jouer ensemble et de partager… C’est pourquoi, depuis plusieurs années, j’ai mis en place les stages de pratique musicale collective.



Dans la même optique, et pour disposer d’une structure permettant à de jeunes musiciens d’acquérir une expérience scénique au sein d’une formation de niveau élevé, j’ai créé l’ensemble « Night Flight », composé essentiellement d’élèves et de musiciens amateurs.



La Musique, comme tous les arts, est avant tout un moyen d’expression. C’est la raison pour laquelle je me suis aussi tourné vers la composition et l’écriture.



