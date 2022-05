Stéphane YAICH

Issu du monde de l'entreprise et plus particulièrement de la communication, j'ai expérimenté durant de nombreuses années l'impact du stress sur ma vie personnelle et professionnelle. En tant que dirigeant d'agence de communication événementielle, manager d'équipe et passionné par mon métier, je pensais que le stress était mon moteur et je l'ai laissé gérer ma route comme un GPS à qui je ferai totalement confiance. Cependant, il m'a emmené sur des chemins chaotiques qui ont abouti à deux burn-out très violents.



Je suis aujourd'hui une nouvelle route, pleine de sens puisque, j'ai décidé de me consacrer pleinement aux autres, en me formant à la sophrologie et en me spécialisant dans la prévention du burn-out et dans la gestion du stress, sous toutes ses formes.



En mettant à profit mes compétences de sophrologue-relaxologue et mes expériences passées dans le domaine de la Santé Sécurité au Travail, de la motivation humaine, du management, du coaching et du conseil en entreprise, je vous propose de vous accompagner sur votre propre route vers un équilibre entre corps et esprit, vers une vie sereine et empreinte de bien-être.



J'accompagne les particuliers en individuel ou en collectif sur de nombres problématiques liées au stress :

- Apprendre à gérer son stress

- Prévenir et vaincre le burn-out

- Soigner sa dépression

- Gérer ses émotions et ses douleurs

- Améliorer son sommeil

- Se préparer mentalement à une situation anxiogène : présentation, examen, entretien, audition, mariage...

- Arrêter le tabac



En m'appuyant sur mon expérience de consultant en communication interne et en motivation, et de manager, j'interviens sous différentes formes en entreprise :



- Formation en gestion du stress

- Création de modules de formation spécifiques à un métier ou à une problématique : changement,

cohésion de groupe, gestion de conflit...

- Accompagnement des dirigeants et managers en gestion du stress

- Interventions événementielles

- Cours hebdomadaires et ateliers thématiques

- Coaching prise de parole en public



Mes compétences :

Communication externe et interne

Conception-Rédaction

Intelligence collective

Formation-coaching

Développement commercial

Communication événementielle

Prise de parole

Relaxation

Gestion du stress

Sophrologie