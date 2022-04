Florence CAILLAUD

Je suis spécialiste de l’accompagnement humain du changement dans des secteurs très compétitifs qui arrivent à maturité et/ou des environnements humains très mouvants (20 ans dans des groupes de produits de grande consommation en tant que manager et membre de Comité de Direction(Marketing et Ressources Humaines)).

Mes interventions récentes portent sur l'accompagnement de managers à haut potentiel, de cadres dirigeants, tant individuellement qu’en équipe : définition et mise en oeuvre de vision et stratégie d’entreprise pour redéploiement, mise en place de nouvelle culture d’entreprise, audit managérial et déploiement d’un nouveau modèle, mise en place d’une nouvelle organisation sociale après fusion, gestion de la communication et des hommes en période de mise en vente...



Mes principaux domaines d'intervention:

•Accompagnement individuel de managers, hauts potentiels, leaders de projets : prise de nouvelles fonctions, amélioration du leadership, gestion de projets, gestion du stress

•Accompagnement d’équipe : amélioration des modes de fonctionnement au sein de l’équipe (et donc de sa performance et de sa communication intra/inter), gestion de conflit au sein de l’équipe, déploiement de nouvelles pratiques managériales

•Formation en gestion du stress : formation sous forme de processus avec accompagnement individuel entre les sessions



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Gestion du stress

Leadership

Management

Motivation