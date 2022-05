Stéphane YVER

Après un début de carrière en tant que Chargé de Clientèle Entreprises pour la Société Générale à l'international, j’ai acquis avec CSC de multiples compétences métiers, méthodologiques et techniques en tant que Consultant, Assistant Maître d’Ouvrage et Chef de Projet Métier.



Diplomé de l'ISC, titulaire d’un MBA US et d’une certification PMP (www.pmi.org), j'interviens pour le compte de CSC sur des missions d’organisation, de fusion-migration et d’intégration de systèmes progiciels (crédits, comptabilité, trésorerie, risques, réglementaire, décisionnel…)auprès d'institutions bancaires ou financières.



Mes compétences :

Banque

Conseil

MBA

MOA

PMP