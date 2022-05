Stéphane Zag RADIGUET

Originaire de Grenoble, passionné de ski, planche a voile et snowboard, Je concois des snowboards depuis 1987.

Je crée la marque de ski SRT suite a mon depart de Zag fin 2011.

Ancien compétiteur ski et snowboard, Moniteur de ski, snowboard, voile et planche à voile.

Overall Winner Brand New Award ISPO-Dupont en 2003 pour l'innovation sur le ski ZAG (brevet 2002).

Contrats de prestataire pour les marques de snowboard Nidecker, yes, Jones snowboards, Rossignol, DC shoes, Roxy et Quicksylver et pour la grande distribution.

Fort de 25 années d'expérience, je maîtrise tous les aspect du développement de vos projets ski et snowboard: conception,direction des tests neige, élaboration des collections, outils MKT.



Mes compétences :

Recherche

Ski

Snowboard

Gestion de projet