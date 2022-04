Isabelle RADIGUET

Après 6 ans en cabinets d'audit internationaux ,diplômée d'Expertise Comptable, j'évolue à la Direction Financière dans des groupes internationaux -principalement américains et start-up dans les secteurs informatique et des hautes technologies; Entertainment et le secteur de la Chimie , j'accompagne les entreprises dans leur développement, les conseille dans l'évaluation des risques, gére leurs projets et mets en place des systèmes d'information. Je souhaite rejoindre un cabinet de conseil ou un groupe international pour lui apporter mes domaines d'expertise suivants:



Mes domaines de compétences :

- Direction Financière ( reporting& contrôle de gestion), normes US GAAP, IFRS

- Fiscalité , ( la politique de prix de transfert, le crédit impôt Recherche)

- Gestion de projets SI , implantation d'ERP , SAP entre autres

- Ma langue de travail est l'anglais dans un environnement multiculturel et l'allemand

- Ma capacité d'adaptation à de nouveaux environnements et ma rapidité d'apprentissage

- La Coordination , le Management transversal et formation



Mes compétences :

Conseil

Réactivité

Esprit d'équipe

Adaptation

Innovation

US GAAP

Ecoute

Gestion de projet

Reporting

Normes IFRS

Apprentissage rapide

Coordination

Contrôle de gestion

Startups

Système d'information

Direction financière

Management transversal

Audit interne

Comptes annuels

Fiscalité

Corporate finance

SAP ERP

Gestion de projets internationaux

Crédit Impôt Recherche

Juridique