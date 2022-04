Florence LAUCH

Je souhaite aujourd'hui effectuer une transition professionnelle en m'appuyant sur mon expertise à savoir management d’équipes pluridisciplinaires (techniques, financiers, commerciaux, juridique) en France et à l'international dans des fonctions de développement d’affaires, directeur commercial, directeur de comptes, responsable d’offres et de projet. J'ai l'expérience de fonctionnement matriciel et transverse et je parle couramment anglais.



I wish today to make a professional transition by transferring my know-how - this means management of multidisciplinary teams (technical, financial, sales and legal) in France and abroad as business development manager, sales manager, key account manager, bid and project manager. I am used of matrix and cross-functional relationship and I am fluent in English.



Mes compétences :

International business development

Management

Commercial grands comptes- négociation

Technique Offre/projet

Juridique

Télécom : voix data

Ferroviaire: CBTC, Matériels Roulants