Guillaume TRAVERT

- 20 ans dexpérience en France et à l'international dans des fonctions financières et de management

- "Business Partner" avec une double expertise financière opérationnelle et fonctionnelle

- Compétences pour anticiper, fiabiliser, conseiller, piloté la rentabilité, manager



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rodé au management des équipes et à la gestion globale d'une société , j'ai su prendre des risques combinant mon savoir-faire de directeur du contrôle de gestion et mon analyse critique afin de prendre des décisions stratégiques efficaces.



Je souhaite rejoindre une équipe au sein de laquelle je saurais être force de proposition, piloter l'activité et améliorer la performance, en mettant au service de votre société mon énergie et mon expertise.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Analyse financière

Gestion budgétaire

Process

Pilotage de la performance