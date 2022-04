Isabelle MERCIER

Psychologue clinicienne et du travail



Première Expérience( 20ans) de psychologue institutionnelle dans les Ecoles, crèches, PMI et autres lieux d'accueil spécialisés), prévention de la maltraitance institutionnelle, intégration d'enfants en difficultés, formation du personnel de terrain.

Travail auprès des populations d'enfants et adultes handicapés.



Actuellement intéressée par la clinique du travail:

Analyse et dépistage et prévention de la souffrance au travail.

Harcèlement, stress, cellule d'écoute psychologique.

Formée aux bilans de personnalité professionnels, certifiée MBTI et OPQ 32 et autres tests des SHL



Formatrice et expert assessment chez FORCE VIVE,cabinet qui fait du conseil en stratégie R.H. et de l'accompagnement des seniors (mesures de maintien des seniors dans l'emploi, bilans de deuxième partie de carrière , formation des managers à l'entretien d'expérience entre autre.



