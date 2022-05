Amine HASSANI

Dans le cadre du projet de rénovation du réseau la Direction de l'Infrastructure, mon rôle est de diriger la Maintenance et les Travaux Génie Electrique sur l'ensemble des liaisons Paris-Atlantique, et en même temps d'être responsable de la production et de la maîtrise d'œuvre.



Voici les principales compétences développées :



-Gestion des équipes totalisant quelques dizaines de personnes.



-Pilotage d'un budget de plusieurs millions d'euros.



-Organisation de la maintenance, du contrôle et des travaux sur les installations de sécurité, de signalisation, d'énergie et de télécommunications.



-Assurer la sécurité des personnes et des circulations ferroviaires.



-Organisation de la gestion des travaux confiés aux entreprises extérieures.