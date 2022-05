Valérie VINCENT

A l'heure du Web 2.0 et du SCRM, comment développer et optimiser le CAPITAL CLIENT de votre entreprise ... tout en gardant le SENS DES VALEURS et tout en respectant votre CAPITAL HUMAIN et une certaine ETHIQUE ?



1/ Mes plus belles RÉFÉRENCES sont :

** les CLIENTS, "Grands Comptes" ou non, grâce auxquels le Métier de la Relation Client devient parfois un hobby,

** les COLLABORATEURS, que j'ai écoutés, encouragés et qui sont montés en compétence avec le développement d'un Compte Client,

** les COLLÈGUES, avec lesquels j'ai échangé et partagé de fructueuses expériences,

** les MANAGERS croisés au cours de ma carrière, qui ont crû en moi, qui m'ont fait progresser et qui m'ont permis d'aller au-delà de mes performances.



2/ Une TRIPLE COMPÉTENCE d'où un PROFIL ATYPIQUE :

** Plus de 8 ans d'expérience dans la RECHERCHE FONDAMENTALE Privée et Publique et un CURSUS SCIENTIFIQUE (Paris 6 et Paris 11),

** Plus de 12 ans d'expérience associative dans les Secteurs des ARTS & CULTURE et RELATIONS PRESSE & MEDIA,

** Plus de 20 ans d'expérience en MARKETING OPÉRATIONNEL & RELATIONNEL, et en GESTION de la RELATION CLIENT à distance, B to B,

- Esprit Rationnel,

- Ténacité,

- Goût du Challenge,

- Adaptabilité,

- Expertise Commerciale et Relationnelle.



3/ FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

** "The Fox Concept/La Maîtrise du Pouvoir dans la Vente", HOLDEN INTERNATIONAL (1998):

- Power Base Selling,

- Power Base Account Management,

- Power Base Selling with Creating Demand.

** "Achats", ESSEC (2007):

- Rappels sur le Métier d'Acheteur

- Comment négocier efficacement avec les Services Achats?



4/ Personne Handicapée, RQTH en milieu ordinaire.



-------------------------------------------------------

"L'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable!"

Georges Bernard SHAW.



Mes compétences :

Biochimie

Marketing

Consultant

Grands Comptes

Key Account Manager

Business Management

E-business

CRM

Business Development

Relation client

E-commerce