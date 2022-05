Stéphane ZAMBAUX

2001-2007 : Ingénieur support (Helpline Groupe Neurones 92)

Infogérance Missions Locales Ile de France (1500 postes de travail et 65 serveurs)

• Assistance téléphonique et télémaintenance auprès des utilisateurs (1800 personnes)

• Intervention de maintenance sur site sur les postes de travail et les serveurs de type HP

• Installation complète de réseau informatique sur sites client (brassage, switch/routeur, équipements matériel, paramétrage logiciel, partage de ressources)

• Administration des serveurs Windows 2003 Active Directory

• Mise en place des stratégies utilisateurs liés aux droits et héritages

• Administration des jobs de sauvegarde et restauration de données à la demande

• Gestion des comptes de messagerie sur console distante

• Déploiement de clients Citrix au niveau régional sur 180 sites

• Déploiement au niveau régional de serveurs, postes de travail et imprimantes sur 180 sites

• Déploiement d’antivirus via console d’administration sur 180 sites

• Saisie des incidents utilisateurs et suivi des résolutions

• Suivi des incidents déclarés chez les partenaires (Orange, Anpe, divers constructeurs/éditeur)

• Inventaire via un outil de collecte et gestion du parc

• Rédaction de procédures technique et de fiches utilisateurs

Autres missions d’assistance technique :

• Opéra de Paris, CIC transatlantique, NRJ, TPS, Paco-Rabanne, Toshiba, Mairie de Clamart et Mairie de Boulogne : interventions postes et serveurs de type NetWare 5, Windows 2000-2003, Administration messagerie Exchange 2000 et GroupWise



2001 : Technicien Stagiaire (GIFORCAM groupe du Crédit Agricole, Paris 8eme)

• Assistance aux utilisateurs, maintenance et installation des postes de travail

• Configuration et restauration des données

• Gestion des droits utilisateurs sur un réseau Novell

2000 : Technicien stagiaire (SEEE Malakoff 92)

• Installation serveurs NT et mise en réseau d’une agence

• Participation à la configuration des postes clients

• Maintenance des systèmes de sauvegarde



Mes compétences :

gestion de parc

Windows server

infogérance