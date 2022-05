Stéphane ZANGARA

Interprète de conférence - traducteur indépendant en anglais, espagnol, italien et enseignant d'anglais et d'espagnol.

Enseignant d'anglais et d'espagnol et d'interprétation-traduction.



Clients : Cour d'Appel de Lyon (Interprète de la liste CESEDA en anglais et en espagnol), Handicap International, Commission Européenne, etc.

Agences partenaires : Into Nations, Office Européen de Communication, Amplus, ICLG (Interface), Stiil, Vandeloo & Associates, etc.



Domaines de spécialisation: Institutionnel et organisations internationales, marketing, juridique, informatique.



Mes compétences :

Traduction simultanée

Traduction juridique

Enseignement universitaire

Traduction technique