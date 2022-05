Stephane ZIBI

Pionnier du digital, il a occupé différents postes chez l'annonceur, en agences ou dans des structures de conseil depuis 20 ans.



Après des études à La Sorbonne, Stéphane commence sa carrière en 1994 comme consultant dans un cabinet de conseil, en travaillant sur ses premiers projets sur Internet. Puis il intègre le Cabinet Pierre Frey, un cabinet d'avocats dans lequel il supervise les dossiers liés aux Nouvelles Technologies. En 1998, Stéphane rejoint Arte et deux ans plus tard, Babel@Stal. En 2003, il devient un des managers du studio de Doctissimo, avant d'intégrer Keyrus en tant que Directeur eBusiness.



Stéphane se consacre ensuite au lancement des activités en France de l'agence Fjord, agence anglaise spécialisée dans l'innovation et en service design. Puis rejoint Emakina.FR et organise son développement commercial.



Stéphane accompagne de nombreux acteurs de l’écosystème digital (startups, institutions), en France et à l’étranger. Il participe également à la création du programme de formation de Stratégies/Paris Dauphine, où il donne des cours régulièrement. Stéphane est aussi un bloggeur émérite, il relaie l'actualité digitale surArray.



Toujours en ultra veille, je participe à quelques conférences et j'écris depuis 2005, un blog (blablaweb.fr). Je m'occupe aussi de deux autres blogs grands publics : generationmp3.com et jeuxvideo.org

An internet evangelist for 15 years, I have worked to accelerate digital in the advertising and marketing worlds while led innovative digital and mobile projects for brands or media. With a technical background, I am now a specalist in Technical, Biz Dev, mobile and Marketing. In addition, I am an active social media influencer managing the online reputation of brands, public figures, politics.



In 2011, I have been helping Fjord, the service design agency (www.fjordnet.com) to grow their business in Paris.



And finally since early in 2012 until september 2013, I was the Bizz Development Director of Emakina a full service digital native agency.

Now i'm the head of development and the Lab' for Valtech

Always watching what's happened in our digital world, I attend several conferences, since 2005 I write a blog (blablaweb.fr) and I also take care of two other major public blogs: generationmp3.com) and jeuxvideo.org

