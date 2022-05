Je suis Stéphane ZOA, j'ai 26 ans et réside dans le 15ème arrondissement de Paris. Je suis en prestation d'Hôte d'accueil en entreprise et je recherche un poste en communication ou marketing sans expériences. Actuellement chez les Nouveaux Constructeurs, j'aimerai trouvé un poste qui me permettent d'acquérir de l'expérience dans ce domaine afin de débuter sur un poste enrichissant et valorisant . Je ne demande qu'à faire mes preuves afin d'apprendre le métier. J'ai eu diverses expériences dans le monde du travail qui m'ont permis de me discipliner et de résoudre au mieux les missions qu'on me confiait. Je suis ouvert à toutes propositions et très motivé. N'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,



Stéphane ZOA



Mes compétences :

Travailler en équipe

Gérer des évènements

Gérer les litiges avec la clientèle

Adaptation

Parler en public

Communication