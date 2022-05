Stéphane ZOAH BENG

Madame, Monsieur,





Animateur de vente chez Foot Locker magasin de chaussures et vêtements de sport, j'ai pu exercer successivement diverses responsabilités.



Fort de cette expérience,je me suis attaché à satisfaire la clientèle. Ainsi, je souhaite rapidement saisir une opportunité pour mettre en pratique mes acquis en communication au sein d'un nouveau groupe.



Le poste que vous pourriez me proposer pourrait concrétiser cette ambition. En effet mes compétences sauront certainement vous être utiles afin de satisfaire et fidéliser une clientèle toujours de plus en plus exigeante.



Armé de toute ma passion, et de ma détermination sans faille, je saurais pleinement m’investir dans mon travail. D’autre part je possède toutes les qualités requises pour être un excellent conseiller de vente,Présentation irréprochable, bonne aisance relationnelle, aimable, souriant, autonome, polyvalent, rapide, j’ai le sens du service client. Je sais me rendre disponible et mon adresse d'écoute et de conseil me permet de répondre spécifiquement aux besoins de chacun. De plus j’ai une bonne capacité d'adaptation, je suis donc convaincu que je m’intégrerai rapidement à un nouvel environnement.



En vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Je suis disponible de suite du Lundi au Dimanche de 7h-22h



Je me tiens à votre entière disposition n'hésitez pas à me contacter.