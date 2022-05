Stéphanie ABRY

CHEF DE RAYON – AUCHAN Bessoncourt

Octobre 2001 Produits frais stand.

Responsable de la performance collective de trois rayons,



Management d’une équipe jusqu’à 11 personnes.

Encadrement animation et dynamisation l’équipe :

- Veille à l’évolution et au développement des compétences de chacun.

- Assure la formation et le sens du service client, de l’écoute,

- Organisation du planning en fonction des attentes des clients

et des opérations promotionnelles.



Chef des rayons :

Mise en avant de la saisonnalité, achats directs, gestion des budgets d’achats, gestion des stocks, innovation dans la mise en avant des produits.











Mes compétences :

Chef de rayon

Chef de secteur

COMMERCE

Distribution

Grande distribution

Marketing