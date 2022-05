Bonjour,



Vous avez besoin d'aide pour vos tâches administratives et comptable ?



Je vous propose mes services afin de vous apporter mes compétences et mon efficacité au sein de votre entreprise.



En fonction de vos besoins, gérer le classement, les courriers et diverses tâches administratives. Je peux m'occuper des travaux courants de comptabilité, de vos factures et devis.



Après 9 ans passés dans le domaine administratif, j'ai développé mes compétences en comptabilité et je souhaite vous faire profiter des mes acquis.



Vous pouvez me contacter



Bien cordialement.



Stephanie Adam 06 66 96 15 13



Mes compétences :

Facturation

Microsoft Word

As400

Sage

Classement

Microsoft Excel

Secrétariat

Comptabilité générale

Sage Accounting Software

IBM AS400 Hardware