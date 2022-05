Stéphanie ADAMOLI

Je suis titulaire et j'ai pu voir mon poste évoluer au fil des changements de réglementation, de méthodes de travail et j'ai su m'adapter aux besoins du public, aux exigences législatives tout en ayant des tâches diverses et variées :

- accueil direct et téléphonique des usagers

- détermination des pièces à présenter suivant le cas présenté

- constitution des dossiers de titres d'identité

- suivi des rejets

- délivrance des titres

- saisie des demandes de logements sociaux sur la base de données départementale

- collaboration avec les différents partenaires institutionnels (Préfecture, autres mairies, CCAS, bailleurs hlm ...)

- délivrance des actes d'état civil

- ....



J'ai le goût du travail en équipe et des relations humaines. Un récent bilan de carrière a repéré des savoirs- faire et des savoirs-être optimales pour les métiers du social. Je prépare donc ma reconversion et je tiens à votre disposition un questionnaire sur ce métier ; si vous souhaitez m'aider contactez-moi !



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Force de proposition

Discrètion

Tolérance

Adaptabilité

Tutorat