Stephanie ADEL

Je m appelle stephanie j ai 35 ans maman de 4 enfants je travaille dans la grande distribution depuis l âge de 16 ans

j ai appris enormement de chose dans ce secteur en quasiment 20 ans d expérience sur tout les secteurs du magasin

je suis une personne très motivé dynamique et responsable

j aime le defit et j aime surtout que le travail soit parfait

mon travail consiste a la réalisations des objectifs de chiffre d'affaire et de marge établis par le pdg. Au maintien de stock correct au niveau des reserves qui on tendance a vite augmenter si mauvaise gestion. Des commandes auprès des fournisseurs et de la centrale d achat. mise en place de promotions catalogues qui attireront les clients . Gestion d'une équipe de 7 personnes en secteur DPH et plus dans le secteur épicerie que je vais reprendre et surtout négocier les meilleurs tarif avec les fournisseurs de manière a avoir la meilleur marge possible sur les produits la je suis tenace je lache rien