- Chargée d'études et de projets : Urban & Market Consulting (cabinet d'urbanisme et d'études économiques). WWW.URBANMARKETCONSULTING.FR



J'assure le suivi clé en main de tous vos projets de construction :



- conseil en urbanisme,

- permis de construire, déclaration préalable, (...),

- consultation des prestataires,

- suivi de chantier.



Je réalise vos études économiques et notamment les dossiers de CDAC.



Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter à stephanie.albarello@urbanmarketconsulting.fr.



Mes compétences :

Architecte

comm

Commercial

Conseil

Déclaration préalable

Etudes economiques

Permis de construire

Suivi de travaux

Technico commercial

Urbanisme

Urbaniste