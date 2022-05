Stephanie ALEX

A.S.I. concept est spécialisée dans les technologies de la dématérialisation des flux documentaires et le stockage des données.



Nos solutions et services permettent de réduire significativement les coûts liés à la gestion et au traitement des informations.



Numérisation, dématérialisation, gestion électronique de documents (GED), stockage de données,

Archivage électronique, lecture et reconnaissance automatique de documents (LAD / RAD / OCR)

Prestations de saisie informatique ..



Mes compétences :

Informatique

Administratif

Archivage

Microsoft Word

Wordpress