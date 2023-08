Vanessa MATIGNON

Je suis polyvalente, rigoureuse, autonome, organisée, et j'ai le sens du contact et le travail d'équipe.

Je recherche une entreprise dans laquelle je pourrai partager mon savoir-faire acquis durant mon parcours professionnel.

Et pourquoi pas la vôtre!



Mes compétences :

Relations clientèles et fournisseurs. Gestion

Management de la qualité

Management d'équipe

Assistante polyvalente

Rigoureuse

Organisée

Sens du contact

Travail en équipe

Persévérante

Réactive

Autonome

Apprentissage rapide

Gestion des priorités

Respect de la confidentialité

Fiabilité

Satisfaction Client

Saisie de données

Facturation

Assistance Administrative

Traitement des commandes

Gestion des transports

Gestion des litiges

Suivi de dossier