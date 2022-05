Stéphanie ALRAN

Masseur-kinésithérapeute de formation, je suis spécialisée dans le domaine du sport et par ce biais j'ai fait connaissance avec le milieu de la voile en 2007.

Depuis, j'ai moi-même pratiqué la voile et me suis lancée en 2011 dans la course au large en Class 40 avec pour objectif la Transat Jacques Vabre. J'ai fini 7eme de cette course qui se court en double.

Depuis, je continue dans ce milieu sportif et j'ai participé à ma 2eme Transat Jacques Vabre en 2013 (10eme)

Mon objectif est de poursuivre ma formation de navigatrice. Je suis à la recherche de partenaires pouvant me soutenir dans mes futurs projets.

Je partage aussi au maximum mes aventures de par mon association Velevent: projets avec des écoles, balades en bateau, conférences, soutien après d'autres associations ou évènements solidaires.



Mes compétences :

Formation

Kinésithérapie

KINESITHERAPIE DU SPORT

Nutrition

Podologie

Respiratoire

Sport