Stephanie ANDRE

Randstad, 2 ème acteur mondial en ressources humaines, accompagne chaque année 45000 entreprises et propose à plus de 270000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Spécialiste du recrutement et de l'intérim depuis 8 ans dans le secteur de l'électricité, chauffage et climatisation, j'effectue l'ensemble du processus recrutement au travers de mes missions principales:

- L'évaluation de besoins clients en intérim, CDD, CDI.

- La recherche de candidats ( sourcing)

- La délégation d'intérimaires ( suivi, formation...)

- La détection de nouveaux besoins en prospection commerciale.



Rejoignez- nous sur:

.Array

. Facebook: http://www.facebook.com/RandstadFrance

. Twitter: @randstad_france



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Recrutement

Paie

Relations clients