Après 6 ans responsable d'études et plans, je souhaite trouver un poste me permettant de gérer des projets mêlant conception et technique. Développer de nouvelles compétences, tout en mettant au service d'une entreprise dynamique ma créativité, et mes expériences précédentes dans les domaines de l'agencement, space-planning, l'architecture d'intérieur



Sociable, dynamique, autonome, sérieuse je m'intègre aisément auprès d'une nouvelle équipe de travail. J’aime à m’investir dans ce que j'entreprends, et relever de nouveaux challenges.



Je vous propose donc de me contacter, afin de vous exposer plus avant mes motivations, et d’envisager une collaboration.

Stéphanie ANGLES

(mail:stephanie.angles@laposte.net)



Mes compétences :

Designer

Dessinateur

Graphic Design

Interior Design

Project Management

Space planning

Textbooks

Autocad

2D

3D