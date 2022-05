Stephanie ANNONIER

Après 20 ans d’experience dans le commerce dont mes dernières années en tant que chef de publicité en presse écrite, il était temps de tourner la page et commencer une nouvelle vie.

Ayant connu le stress, la course aux résultats, les nombreux déplacements, j’ai souffert de douleurs musculaires dues aux tensions et au stress. C’est donc naturellement que je me suis intéressée à la sophrologie, au développement personnel, la méditation et les massages bien être, je cherchais un peu de douceur dans ce monde de brute... et aujourd’hui je souhaite partager ce bien être.



Mon désir : permettre à toutes les entreprises d’ameliorer Les conditions de travail délégués collaborateurs en leur proposant une pause relaxante et énergisante ( environ 15 minutes) au travers du massage AMMA. Il se pratique habillé, sur une chaise ergonomique, sur la partie supérieure du corps (tête, dos, bras, mains)





Gandhi disait : « vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » Soyons ce changement ensemble!



Mes compétences :

Vente B2B

Dynamique

Aisance relationelle

Gestion administrative

Massage en entreprise