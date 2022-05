Stephanie ANSINELLI

Structure de conseil du groupe Bouygues, ELAN accompagne tous les acteurs de l'immobilier.



Le pôle "stratégies immobilières" accompagne les investisseurs, grands comptes et promoteurs sur leurs problématiques et défis immobiliers en phase amont/développement: sourcing, accompagnement VEFA/CPI/BEFA, scénario de redéveloppement d'actifs existants, stratégie patrimoniale multi-sites, accompagnement au pilotage opérationnel de revalorisation des fonciers et bâtiments....



Mes compétences :

Négociation immobilière

Urbanisme

Bâtiment tous corps d'états

Conduite de projets

Droit public

Financement de projet

Gestion d'équipes

Droit de l'urbanisme

Droit de l'immobilier

Construction durable