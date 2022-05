Stephanie ANTHERIEU

Technicienne Process/Qualité - 19 années d’expérience - Semi-conducteur, Photovoltaïque, Chimie

Développement, qualification de procédés, amélioration continue (SPC, 6Sigma, 8D, FMEA).

Développement et exploitation de méthodes analytiques (ICP, CI, HPLC, Titrimètre) et de caractérisation (XRF, Ellipsométrie, GDOES, SEM, EDX, Colorimétrie, FTIR et défectivité).

Formation, tutorat, certification et encadrement technique.

Rédaction de spécifications, de procédures, audits (norme ISO).

Habilitée à travailler avec des produits à haute toxicité (cyanure) et cancérigène CMR.



Mes compétences :

Chimie analytique

Amélioration continue

Statistical Process Control

Développement de procédés

Métrologie et caractérisation

Process engineering

Project management

8D

Couche mince

Semiconducteurs

Contrôle qualité

FMEA

R&D

Photovoltaïque