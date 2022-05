Stéphanie ANTIL-DELBEKE

Travail en transverse avec des équipes de Développement.

Encadrement d’une équipe composées de techniciens, assistants chef de projets et chefs de projets (management direct et indirect).

Compétences techniques : biologie moléculaire, culture cellulaire (procaryotes et eucaryotes), purification, caractérisation de protéines.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Culture

Culture cellulaire

Gestion de projets

Management

Management direct

Purification

Travail en transverse