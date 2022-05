Dynamique, polyvalent, à l'écoute, organisée avec un grand sens relationnel.



Mes compétences :

Traiter les activités immobilières

Pratique du Pack office

Suivre administrativement les activités immobilièr

Elaborer et actualiser des tableaux de suivi

Suivi clientèle

Concevoir et réaliser des supports de communicatio

Vendre et garantir le CA

Accueil physique et téléphonique