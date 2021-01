Maryline PEDIRODA

Responsable commerciale Viniculture chez Sufilog (Groupe Ythales Invest) depuis novembre 2020, j'ai été commerciale dans le secteur pharmaceutique, formatrice en français à Milan et diététicienne en libéral. J

J'ai obtenu en 2015 le titre professionnel d'assistante commerciale après avoir suivi une formation professionnelle d'adultes chez Antée formation, à Joué-lès-Tours (37).

J'ai pu développer au cours de mes diverses expériences professionnelles une grande adaptabilité, de l'organisation, un réel sens du relationnel et une grande autonomie.

Je parle couramment italien et anglais.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Aisance relationnelle