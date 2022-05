Stéphanie ARMATAFFET

Après 10 ans en tant que chargée de promotion dans le tourisme, je me suis intéressée à l'export et j'ai occupé un poste d'assistante commerciale. Actuellement, j'aimerais développer mes compétences en commerce international mais je suis aussi preneuse pour un poste d'attachée commerciale dans le tourisme. Je recherche un poste entre Aix les Bains et Annecy.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Transport

Facturation

Export

Accueil téléphonique

Accueil des clients

Gestion des commandes

Commercialisation

Relations clients