Aline ARMATAFFET

Bonjour et Bienvenue sur mon profil Viadéo.

Je vous engage aussi à consulter mon profil linkedin. C'est plutôt le réseau que je pratique.

A très bientôt !



Vente de Services à forte valeur ajoutée, auprès des Grands Comptes, ETI, PME et Agences.

• Expertise Data et Connaissance Client, Solutions marketing complexes.

• Expérience transversale des métiers de la chaîne de valeur Marketing Direct,Marketing Services.

• Management d'équipes commerciales.



Ce que je sais faire et ce que j’aime faire, c’est :



• Développer et mettre en œuvre une stratégie commerciale et marketing qui génère de la valeur par l'attention et l'importance accordées au Client final.

(Ma culture professionnelle est "Client centric" : Connaissance Client - Relation Client - Marketing Client)

• Adresser des interlocuteurs de haut niveau dans une approche solution

• Elaborer et vendre des solutions complexes sur mesure

• Travailler en mode projet et coordonner des équipes pluridisplinaires

• Mettre une équipe en mouvement et lui transmettre l’envie de réalisation.



Tout au long de mon parcours, j’ai été portée et motivée par des valeurs professionnelles auxquelles je crois fortement : L’innovation, le Client-Partenaire, l’équipe, le sens du résultat.



















Projets Transversaux

Développement Commercial

Grands Comptes

Relation Client

Direction Commerciale

Management

CRM

Marketing Direct

Datamining - Connaissance Client