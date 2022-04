Gilles SANSANÉ

Le monde des RH a cela de motivant qu’il évolue sans cesse et oblige naturellement à être curieux, se remettre en cause, agir et réagir en fonction du temps, des moyens / Besoins / Enjeux de sociétés



Passionné des Ressources Humaines, j’ai travaillé tant sur des problématiques techniques (SIRH) ; communication (sourcing, marque employeur, …), financières (achat, négociation, …) que strictement humaines (recrutement, gestion des carrières, formation, mobilité …).



J’ai évolué dans des structures internationales comme de plus modestes, y compris celle que j’ai créée, me permettant ainsi de développer mes compétences en création de sites internet (Jobboard, sites vitrines …). Au besoin je continue de conseiller mon réseau sur les CMS, les réseaux sociaux et le référencement … mais aussi à être conseillé en retour.

Je suis persuadé que “l’équipe” et “l'échange” sont les principales ressources de la réussite.



Mes compétences :

Ressources Humaines

immobilier

Recrutement

signalétique

Consultant

Gestion de carrière

Administration de biens