Stéphanie ARO

Je suis diplômée d'une école d'ingénieur généraliste le CESI à Arras.



Après 3 ans d'apprentissage au sein de la société Roquette Frère, dans les laboratoires d'application alimentaire en Nutrition santé/Humaine puis dans les laboratoires de la chimie du végétale, me voici en poste chez Oxylane en tant qu'ingénieur essai au sein d'une Business unit d 'innovation travaillant autour d'un nouvelle technologie de traitement de surface.



Curieuse et dynamique, je suis toujours en quête de nouveau marché, de nouveaux besoins ;

Disponible et à l'écoute, je fais de mes clients ma priorité, de mon innovation technique une nécessité.



Mes compétences :

Bureautique [ Word, excel, ppt]

Diagramme GANTT

Organisation du travail

Travail en mode projet

Travail en équipe

Relationnelles et sociales

Gestion de projet

Qualité

mind map

Agroalimentaire

Rhéologie

Laboratoire de recherche

Industrie

Chef de projet

Formulation

Recherche et développement

Ingénieur

Management de projet