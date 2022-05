Stéphanie ARRAS

Pour vivre bien, l'homme doit respecter les lois naturelles qui passent par la façon de respirer, de s'alimenter, de bouger, de penser. La naturopathie et le yoga permettent à notre corps et notre esprit de nous remettre en harmonie avec la nature et ainsi de mieux nous respecter, afin de donner le meilleur de nous-même.

La cabinet de consultation Soleïam est situé à Avignon, 13 bis rue du Bon Martinet.

Les cours de Yoga sont donnés au sein de 2 associations :

- Nature Yoga à Avignon, cours le mardi 11h-12h15 et 12h15-13h30, le jeudi 17h-18h30

- Clair de Source à Morières, cours le mardi 14h30-16h et 18h30-20h, jeudi 12h30-14h et 14h-15h30