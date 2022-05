Stéphanie ASSEMAT-MAILLOT

Plus de 15 ans d'expèrience dans les domaines administratifs et de gestion budgétaire (publics et privés)

Sens de l'organisation et du travail en équipe

Rigueur, initiative, dynamique et réactivité dans la gestion de dossiers

Force de proposition

Qualité d'écoute, relationnelles et d'adaptation afin d'être plus performante



Mes compétences :

Sage Ligne 100 version avancée

Iris

Coriolis

Pack office 2010

GEF

SAFIR