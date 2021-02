Stéphanie ASSIRE

Adepte des challenges, je mets mon énergie et ma bonne humeur au service du client. Mes proches soulignent chez moi une grande maturité, un mental solide et une aisance dans la communication. Sereine, volontaire et ouverte d'esprit, je suis très organisée et rigoureuse dans mon travail. Mes différentes expériences me permettent de porter à la fois une casquette administrative et commerciale. Attachante et souriante, j'aime relever les défis.



Mes compétences :

Microsoft Word